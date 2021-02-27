В больнице украинских Черновцов произошёл взрыв
Взрыв произошёл в городской больнице украинских Черновцов, есть пострадавшие. Об этом сообщила замглавы областной администрации Наталья Гусак.
- Reuters
«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошёл взрыв. Есть пострадавшие», — написала она в Facebook.
По словам Гусак, она находится на месте, занимается госпитализацией пациентов в другие больницы.
Подробностей инцидента пока нет.
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