В больнице украинских Черновцов произошёл взрыв

Взрыв произошёл в городской больнице украинских Черновцов, есть пострадавшие. Об этом сообщила замглавы областной администрации Наталья Гусак.

«Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошёл взрыв. Есть пострадавшие», — написала она в Facebook.

По словам Гусак, она находится на месте, занимается госпитализацией пациентов в другие больницы.

Подробностей инцидента пока нет.