Мэр украинских Черновцов прокомментировал ЧП в больнице

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Мэр украинского города Черновцы Роман Кличук прокомментировал ЧП в городской больнице №1.
Мэр украинских Черновцов прокомментировал ЧП в больнице
  • @klichuk.roman
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«Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут», — написал он на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в соседних палатах «стоит ужасный запах», поэтому пациентов оттуда эвакуировали в другие больницы.

Ранее замглавы областной администрации Наталья Гусак сообщила о взрыве в городской больнице украинских Черновцов. Позднее стало известно, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате произошедшего.

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