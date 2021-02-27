ГСЧС сообщила об одном погибшем и пострадавшем при взрыве в Черновцах

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В результате взрыва в городской больнице №1 в Черновцах один человек погиб и ещё один пострадал, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС сообщила об одном погибшем и пострадавшем при взрыве в Черновцах
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«27 февраля в 13:15 в пгт Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок)... Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Из больницы эвакуировали 20 человек.

Ранее замглавы областной администрации Наталья Гусак сообщила о взрыве в городской больнице украинских Черновцов.

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