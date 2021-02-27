На Украине возбудили дело после гибели пациента в больнице Черновцов

После гибели пациента в больнице украинских Черновцов возбуждено дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Как отмечается, полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения правил пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения с больными COVID-19.

В результате пожара один 76-летний пациент погиб, ещё один 77-летний мужчина получил 75% ожогов тела и находится в реанимационном отделении.

Назначен ряд экспертиз.

Ранее замглавы областной администрации Наталья Гусак сообщила о взрыве в городской больнице Черновцов. Мэр города Роман Кличук заявил, что причины возгорания выясняются, но это точно не связано с электропроводкой или взрывом кислородного баллона.