На Украине возбудили дело после гибели пациента в больнице Черновцов

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После гибели пациента в больнице украинских Черновцов возбуждено дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.
На Украине возбудили дело после гибели пациента в больнице Черновцов
  • Reuters

Как отмечается, полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения правил пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения с больными COVID-19.

В результате пожара один 76-летний пациент погиб, ещё один 77-летний мужчина получил 75% ожогов тела и находится в реанимационном отделении.

Назначен ряд экспертиз.

Ранее замглавы областной администрации Наталья Гусак сообщила о взрыве в городской больнице Черновцов. Мэр города Роман Кличук заявил, что причины возгорания выясняются, но это точно не связано с электропроводкой или взрывом кислородного баллона.

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