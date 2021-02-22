Белоруссия допустила новые шаги по защите национальной безопасности

Белоруссия оставляет за собой право предпринять новые шаги по защите нацбезопасности, если Запад продолжит политику эскалации напряжённости. Об этом заявили в белорусском Минобороны.

Перед военными атташе, аккредитованными при министерстве, выступил помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов.

«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряжённости Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2021» запланированы учения на территории России («Нерушимое братство — 2021») и учения в Таджикистане («Взаимодействие-2021», «Поиск-2021», «Эшелон-2021»).

В ноябре 2020 года глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных границ Белоруссии сложная, но не несёт угроз безопасности государства.

25 января в Вооружённых силах Белоруссии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности.