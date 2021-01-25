В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности

В Вооружённых силах Белоруссии началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«25 января по распоряжению министра обороны Республики Беларусь под руководством начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности вооружённых сил», — говорится в сообщении.

Как отмечается, основная цель мероприятий — проверка и повышение уровня боеготовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи в современных условиях.

В ведомстве проинформировали, что действия войск пройдут практически на всех полигонах ВС, войскам предстоит действовать в различных условиях. Пристальное внимание уделят состоянию техники и вооружения.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре для укрепления военной безопасности Союзного государства.