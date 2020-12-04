Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021»

Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства. Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.

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РИА Новости

«Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства», — цитирует Шойгу ТАСС. В Белоруссии в сентябре прошли военные учения с Россией «Славянское братство — 2020», в них участвовали около 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники. Белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии.