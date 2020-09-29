Российские военные отправились домой после учений в Белоруссии

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Российские военные, которые участвовали в учении «Славянское братство — 2020» в Белоруссии, отправились на места постоянной дислокации.
Российские военные отправились домой после учений в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

«Военнослужащие из России завершили погрузку техники и личного состава на эшелоны на станциях в Бресте и под Гродно и убыли в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Учения проходили в Беларуси с 14 по 25 сентября. В них участвовали около 6 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения российских десантников начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после участия в учении «Славянское братство — 2020» в Белоруссии.

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