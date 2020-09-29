Десантники возвращаются из Белоруссии в Россию после учений

Подразделения российских десантников начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после участия в учении «Славянское братство — 2020» в Белоруссии.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка уже вернулся в Иваново.

«В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ходе российско-белорусских учений. Он заявил, что «ещё никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях».