Десантники возвращаются из Белоруссии в Россию после учений

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Подразделения российских десантников начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после участия в учении «Славянское братство — 2020» в Белоруссии.
Десантники возвращаются из Белоруссии в Россию после учений
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Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка уже вернулся в Иваново.

«В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ходе российско-белорусских учений. Он заявил, что «ещё никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях».

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