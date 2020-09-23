Лукашенко рассказал о ходе российско-белорусских учений
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«Сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей независимости и нашей страны учения. На территории Беларуси и на территории России», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Он заявил, что «ещё никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях».
«И даже ракетоносцы Ту-160, которые наметили дорогу вдоль наших западных границ, чтобы продемонстрировать всем, что эти границы надёжно защищены», — добавил президент Белоруссии.
Ранее сообщалось, что шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 поразили бомбами цели на полигоне Ружанский в Белоруссии в рамках учений «Славянское братство».