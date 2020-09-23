Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ходе российско-белорусских учений.

«Сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей независимости и нашей страны учения. На территории Беларуси и на территории России», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он заявил, что «ещё никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях».

«И даже ракетоносцы Ту-160, которые наметили дорогу вдоль наших западных границ, чтобы продемонстрировать всем, что эти границы надёжно защищены», — добавил президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 поразили бомбами цели на полигоне Ружанский в Белоруссии в рамках учений «Славянское братство».