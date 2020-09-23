Российские Ту-22М3 поразили цели на полигоне в Белоруссии

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Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 поразили бомбами цели на полигоне Ружанский в Белоруссии в рамках учений «Славянское братство».
Российские Ту-22М3 поразили цели на полигоне в Белоруссии
  • РИА Новости

«23 сентября 2020 года в соответствии с замыслом совместных белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка (Тверская область) совершили полёт над территорией Республики Беларусь и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне Ружанский в районе населённого пункта Барановичи», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Отмечается, что «все учебные цели были поражены».

Самолёты вернулись на аэродромы базирования.

Ранее в Белоруссии сообщили о начале второго этапа российско-белорусских учений «Славянское братство — 2020». 

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