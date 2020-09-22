В Белоруссии назвали цели совместных с Россией учений

В Белоруссии сообщили о начале второго этапа российско-белорусских учений «Славянское братство — 2020». Одной из целей учений является демонстрация способности отразить агрессию против Союзного государства.

Об этом информирует Минобороны Белоруссии.

«Целями данного учения являются: демонстрация способности и готовности отразить агрессию против Союзного государства, обеспечить территориальную целостность Республики Беларусь», — заявили в министерстве.

Также российские и белорусские военные намерены повысить уровень взаимодействия и полевой выучки органов военного управления, соединений и воинских частей при совместном выполнении задач.

Ещё одной целью является получение практики командирами и штабами в управлении войсками в ходе ведения боевых действий.

Ранее командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе учений «Славянское братство».

Второй этап пройдёт с 22 по 25 сентября на западе Белоруссии.