В Белоруссии назвали цели совместных с Россией учений
- РИА Новости
Об этом информирует Минобороны Белоруссии.
«Целями данного учения являются: демонстрация способности и готовности отразить агрессию против Союзного государства, обеспечить территориальную целостность Республики Беларусь», — заявили в министерстве.
Также российские и белорусские военные намерены повысить уровень взаимодействия и полевой выучки органов военного управления, соединений и воинских частей при совместном выполнении задач.
Ещё одной целью является получение практики командирами и штабами в управлении войсками в ходе ведения боевых действий.
Ранее командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе учений «Славянское братство».
Второй этап пройдёт с 22 по 25 сентября на западе Белоруссии.