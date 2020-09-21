Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

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Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях
  • © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Белоруссии.

«Сегодня в Беларусь прибыла российская военная делегация во главе с командующим Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России генерал-полковником Андреем Сердюковым», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что «цель визита — участие во втором этапе совместного белорусско-российского оперативно-тактического учения «Славянское братство — 2020».

Ранее сообщалось, что второй этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» пройдёт с 22 по 25 сентября на западе Белоруссии.

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