Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях
- © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Белоруссии.
«Сегодня в Беларусь прибыла российская военная делегация во главе с командующим Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России генерал-полковником Андреем Сердюковым», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны рассказали, что «цель визита — участие во втором этапе совместного белорусско-российского оперативно-тактического учения «Славянское братство — 2020».
Ранее сообщалось, что второй этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» пройдёт с 22 по 25 сентября на западе Белоруссии.