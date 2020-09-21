Второй этап учений в Белоруссии пройдёт 22—25 сентября

Второй этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» пройдёт с 22 по 25 сентября на западе Белоруссии.

Об этом сообщает белорусское Министерство обороны.

«Второй этап пройдёт в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основная направленность практических действий войск — ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства», — говорится в сообщении.

В учениях будут принимать участие подразделения Западного оперативного командования Вооружённых сил Белоруссии и два соединения Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии, а также «подумать о втором этапе учений и других учениях».