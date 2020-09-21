Второй этап учений в Белоруссии пройдёт 22—25 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает белорусское Министерство обороны.
«Второй этап пройдёт в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основная направленность практических действий войск — ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства», — говорится в сообщении.
В учениях будут принимать участие подразделения Западного оперативного командования Вооружённых сил Белоруссии и два соединения Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии, а также «подумать о втором этапе учений и других учениях».