Второй этап учений в Белоруссии пройдёт 22—25 сентября

Короткая ссылка
Второй этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» пройдёт с 22 по 25 сентября на западе Белоруссии.
Второй этап учений в Белоруссии пройдёт 22—25 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает белорусское Министерство обороны.

«Второй этап пройдёт в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основная направленность практических действий войск — ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства», — говорится в сообщении.

В учениях будут принимать участие подразделения Западного оперативного командования Вооружённых сил Белоруссии и два соединения Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии, а также «подумать о втором этапе учений и других учениях».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить