Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией

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Белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии, а также «подумать о втором этапе учений и других учениях».
Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией
  • Reuters

«Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что страны не намерены «никого напрягать, внаглую что-то делать».

«Но свои интересы мы должны блюсти», — добавил он.

16 сентября министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Как стало известно 15 сентября, российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в тактическом учении «Славянское братство — 2020». Мероприятия пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября.

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