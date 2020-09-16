Белорусский президент Александр Лукашенко призвал продолжать проводить учения с Россией на территории Белоруссии, а также «подумать о втором этапе учений и других учениях».

«Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что страны не намерены «никого напрягать, внаглую что-то делать».

«Но свои интересы мы должны блюсти», — добавил он.

16 сентября министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Как стало известно 15 сентября, российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в тактическом учении «Славянское братство — 2020». Мероприятия пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября.