В Белоруссии начинается активная фаза учений с Россией

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В Белоруссии начинается активная фаза учений российских и белорусских десантников «Славянское братство — 2020», сообщили в Министерстве обороны России.
В Белоруссии начинается активная фаза учений с Россией
  • © Евгений Биятов / РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, накануне на белорусский полигон Гожский перебросили десантников Тульского соединения ВДВ.

Во время активной фазы манёвров десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения отработают высадку передового отряда из вертолётов, а также захват района для десантирования.

Также будут проведены десантирование основных сил из самолётов Ил-76МД, блокирование населённого пункта и уничтожение незаконных вооружённых формирований.

С российской стороны во втором этапе учений примут участие более 900 человек и около 100 единиц военной техники, пишет агентство.

Ранее генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе учений «Славянское братство».

Второй этап пройдёт с 22 по 25 сентября на западе Белоруссии.

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