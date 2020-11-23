В Минобороны Белоруссии назвали сложной обстановку у западных границ

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Обстановка у западных границ Белоруссии сложная, но не несёт угроз безопасности государства. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.
В Минобороны Белоруссии назвали сложной обстановку у западных границ
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Виктор Толочко

«Она (обстановка у западных границ. — RT), с одной стороны, сложная, но, с другой стороны, на сегодняшний момент мы видим, что она не несёт угроз нашему государству. Но всё равно эта обстановка вызывает у нас обеспокоенность», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Хренин также рассказал об участившейся интенсивности «полётов боевой разведывательной авиации» у границ Белоруссии.

Ранее Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

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