В Минобороны Белоруссии назвали сложной обстановку у западных границ
- РИА Новости
- © Sputnik / Виктор Толочко
«Она (обстановка у западных границ. — RT), с одной стороны, сложная, но, с другой стороны, на сегодняшний момент мы видим, что она не несёт угроз нашему государству. Но всё равно эта обстановка вызывает у нас обеспокоенность», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».
Хренин также рассказал об участившейся интенсивности «полётов боевой разведывательной авиации» у границ Белоруссии.
Ранее Белоруссия ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и Украины.