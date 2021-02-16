Лукашенко одобрил проект о перевалке нефтепродуктов в портах России

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Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке предназначенных на экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в российских морских портах.
Лукашенко одобрил проект о перевалке нефтепродуктов в портах России
  • Reuters

«Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров», — сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко уполномочил Минтранс страны проводить переговоры по проекту соглашения и подписывать документ после достижения договорённости.

Ранее Белоруссия перенесла подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах России.

Проект документа предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021—2023 годах. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

В сентябре Лукашенко заявлял о готовности Минска переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, если со стороны Москвы будут предложены условия не хуже.

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