Белоруссия перенесла подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Ещё завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, поэтому предполагаемая встреча будет перенесена», — отметила Курилёнок.
Ранее сообщалось, что соглашение должно было быть подписано 15 февраля.
Проект документа предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021—2023 годах. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.