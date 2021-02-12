Белоруссия перенесла подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах России

Пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Анна Курилёнок заявила, что ведомство готово к подписанию соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах России, но из-за процедурных вопросов это будет возможно сделать после 15 февраля.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ещё завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, поэтому предполагаемая встреча будет перенесена», — отметила Курилёнок.

Ранее сообщалось, что соглашение должно было быть подписано 15 февраля.

Проект документа предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021—2023 годах. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.