Москва и Минск 15 февраля подпишут соглашение о перевалке нефтепродуктов

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Россия и Белоруссия 15 февраля подпишут соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

«15 февраля в Минтрансе России будет заключено соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко», — заявили в ведомстве.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021—2023 годах, уточнили там.

Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

«Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления», — подчеркнули в министерстве.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что стороны «обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов, через порты России».

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