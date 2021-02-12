Москва и Минск 15 февраля подпишут соглашение о перевалке нефтепродуктов

Россия и Белоруссия 15 февраля подпишут соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

«15 февраля в Минтрансе России будет заключено соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко», — заявили в ведомстве.

Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021—2023 годах, уточнили там.

Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

«Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления», — подчеркнули в министерстве.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что стороны «обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов, через порты России».