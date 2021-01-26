В Минске рассказали об обсуждении перевалки грузов в России

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что стороны «обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов, через порты России».
В Минске рассказали об обсуждении перевалки грузов в России
  • Reuters

«Эта задача была поставлена президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах», — цитирует Головченко БЕЛТА.

По его словам, «в этом направлении ведомства сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный».

Ранее Мишустин в ходе переговоров Головченко оценил влияние пандемии коронавируса на торговлю с Белоруссией.

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