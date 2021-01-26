Мишустин оценил влияние пандемии на торговлю с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко оценил влияние пандемии коронавируса на торговлю с Белоруссией.

«В 2019 году, до коронавируса, у нас товарооборот превышал $35,5 млрд. И Белоруссия занимает по праву первое место среди наших экономических партнёров на всём пространстве СНГ», — цитирует ТАСС Мишустина.

Российский премьер отметил, что «ситуация с коронавирусом повлияла».

«Но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе в торговле... У нас было некоторое сокращение товарооборота. Наша совместная задача — возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями.