Мишустин оценил влияние пандемии на торговлю с Белоруссией

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко оценил влияние пандемии коронавируса на торговлю с Белоруссией.
Мишустин оценил влияние пандемии на торговлю с Белоруссией
  • РИА Новости

«В 2019 году, до коронавируса, у нас товарооборот превышал $35,5 млрд. И Белоруссия занимает по праву первое место среди наших экономических партнёров на всём пространстве СНГ», — цитирует ТАСС Мишустина.

Российский премьер отметил, что «ситуация с коронавирусом повлияла».

«Но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе в торговле... У нас было некоторое сокращение товарооборота. Наша совместная задача — возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить