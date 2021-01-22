Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили вопросы контроля над вооружениями

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Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров и глава МИД Белоруссии обсудили вопросы контроля над вооружениями
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Особое внимание уделено тематике международной безопасности и контроля над вооружениями. Сергей Лавров обстоятельно проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие по данным вопросам.

Макей также проинформировал своего российского коллегу о развитии внутриполитической ситуации в Белоруссии и предстоящих масштабных политических мероприятиях.

Кроме того, стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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