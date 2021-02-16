Украинский депутат намерен привиться вакциной «Спутник V» в Венгрии

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Депутат Верховной рады от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил о намерении поехать в Венгрию, чтобы привиться там российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Украинский депутат намерен привиться вакциной «Спутник V» в Венгрии
  • Reuters

«Я планирую поехать в Будапешт и привиться «Спутником V». Я, как советский человек, родившийся в СССР, верю именно в эту систему, систему нашей традиционной советской прививки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Шуфрич также подчеркнул, что украинцам должно быть предоставлено право выбора вакцины.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Киеву следует закупать вакцину напрямую у производителей или запускать производство на Украине, чтобы не покупать препараты по завышенной цене.

Ранее на Украине заявили, что начало вакцинации от коронавируса отложено из-за проблем «логистического характера» и ожидается до конца недели.

10 февраля правительство Украины утвердило постановление, согласно которому в стране запрещается регистрировать российские вакцины и иные профилактические средства от коронавируса.

5 февраля на Украине разрешили экстренное применение вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Novavax.

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