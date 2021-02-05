На Украине разрешили экстренное применение двух вакцин от COVID-19

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране разрешили экстренное применение вакцин от коронавируса AstraZeneca и Novavax.
На Украине разрешили экстренное применение двух вакцин от COVID-19
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступления начнутся уже в этом месяце», — написал Степанов.

По словам министра, соглашения о поставках «уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей и будут подписаны в ближайшие дни».

Ранее заместитель главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX доставят на Украину через две недели.

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