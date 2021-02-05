На Украине назвали сроки окончания кампании по вакцинации от COVID-19

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда завершится вакцинация населения страны от коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине назвали сроки окончания кампании по вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Как он отметил, выступая в Верховной раде, вакцинацию на Украине планируется завершить к концу 2021 года.

«Мы будем вакцинировать наших граждан минимум тремя или четырьмя вакцинами начиная с февраля. Бесплатный доступ к вакцине будет сделан для всех без исключения, и до конца 2021 года мы хотим завершить всю кампанию по вакцинации», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX доставят на Украину через две недели.

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