Минздрав Украины назвал сроки получения первых доз вакцины от COVID-19

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Первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX доставят на Украину через две недели. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.
Минздрав Украины назвал сроки получения первых доз вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Украина начнёт вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения», — цитирует РИА Новости Иващенко.

Он также сообщил, что Минздрав продолжает работу по привлечению других механизмов получения вакцины от коронавируса для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса в стране пройдёт за счёт бюджетных средств и будет бесплатной для граждан.

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