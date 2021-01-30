Зеленский пообещал сделать прививки от COVID-19 на Украине бесплатными
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Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.
«Вакцинация против COVID-19 на Украине будет бесплатной. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 — не то, на чём должно зарабатывать государство», — отметил он.
Вместе с тем Зеленский добавил, что поддерживает развитие платной вакцинации, чтобы украинцы, у которых есть средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19.
Ранее украинский лидер пообещал, что вакцинация от коронавирусной инфекции на Украине начнётся в феврале препаратом «ведущей международной компании».