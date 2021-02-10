На Украине запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса

Правительство Украины утвердило постановление, согласно которому в стране запрещается регистрировать российские вакцины и иные профилактические средства от коронавируса.

Постановление, датированное 8 февраля, опубликовано на украинском правительственном портале.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором, запрещается», — говорится в документе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения приветствовала публикацию результатов исследования российской вакцины «Спутник V» в научном журнале The Lancet, которые доказывают её эффективность.