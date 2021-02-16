Глава Минздрава Украины высказался о начале вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказался о начале вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он рассчитывает, что первую прививку от коронавируса в стране сделают уже на этой неделе.

«Мы ожидаем поставку вакцины на Украину. Как только она придёт, мы сразу начнём вакцинацию. У нас была уверенность, что вакцина должна была быть до 15 февраля», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил министр, ожидания Украины по поводу даты начала вакцинации не оправдались из-за проблем «логистического характера».

«Я думаю, что их решат за несколько дней… Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавируса», — добавил он.

Также Степанов заявил, что с поставками вакцины на Украину в рамках механизма COVAХ возникли «определённые бюрократические проблемы», которые не зависят от украинской стороны.

Ранее Степанов заявлял, что вакцинация от коронавируса на Украине начнётся с 15 февраля.