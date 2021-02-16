Глава Минздрава Украины высказался о начале вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказался о начале вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Минздрава Украины высказался о начале вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Он рассчитывает, что первую прививку от коронавируса в стране сделают уже на этой неделе.

«Мы ожидаем поставку вакцины на Украину. Как только она придёт, мы сразу начнём вакцинацию. У нас была уверенность, что вакцина должна была быть до 15 февраля», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил министр, ожидания Украины по поводу даты начала вакцинации не оправдались из-за проблем «логистического характера».

«Я думаю, что их решат за несколько дней… Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавируса», — добавил он.

Также Степанов заявил, что с поставками вакцины на Украину в рамках механизма COVAХ возникли «определённые бюрократические проблемы», которые не зависят от украинской стороны.

Ранее Степанов заявлял, что вакцинация от коронавируса на Украине начнётся с 15 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить