Глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации в стране

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Внутриполитическая ситуация в Белоруссии стабилизировалась, пик протестов пройден, заявил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) республики Иван Тертель.
Глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации в стране
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране затянулись в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами.

В конце декабря 2020 года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская подчеркнула, что протесты «не сдулись» — они меняют свою форму.

Лукашенко предупредил участников акций о недопустимости пересечения красной черты.

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