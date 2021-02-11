Глава КГБ Белоруссии заявил о стабилизации ситуации в стране
- Reuters
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«Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет», — приводит его слова ТАСС.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране затянулись в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами.
В конце декабря 2020 года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская подчеркнула, что протесты «не сдулись» — они меняют свою форму.
Лукашенко предупредил участников акций о недопустимости пересечения красной черты.