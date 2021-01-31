Кравчук оценил ситуацию в Донбассе
- РИА Новости
Он выразил мнение, что «в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошёл форум («Русский Донбасс») и провозглашены разные заявления, тезисы, «матушка Россия, забери нас к себе» и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе».
«Те люди, которые представляют ОРДЛО на нашем заседании ТКГ, такого не говорят», — отметил Кравчук.
По его словам, «они говорят о том, что Украине нужно выполнять минские договорённости, что нужно выполнять нормандские соглашения, а о себе они молчат».
«То есть они не говорят, что речь идёт о каком-то российском государственном образовании, как было сказано на этом пропагандистском шоу», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит.
Также он отметил пассивность Киева в урегулировании в Донбассе.