Кравчук оценил ситуацию в Донбассе

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Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» оценил ситуацию на юго-востоке Украины.
Кравчук оценил ситуацию в Донбассе
  • РИА Новости

Он выразил мнение, что «в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошёл форум («Русский Донбасс») и провозглашены разные заявления, тезисы, «матушка Россия, забери нас к себе» и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе».

«Те люди, которые представляют ОРДЛО на нашем заседании ТКГ, такого не говорят», — отметил Кравчук.

По его словам, «они говорят о том, что Украине нужно выполнять минские договорённости, что нужно выполнять нормандские соглашения, а о себе они молчат».

«То есть они не говорят, что речь идёт о каком-то российском государственном образовании, как было сказано на этом пропагандистском шоу», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит.

Также он отметил пассивность Киева в урегулировании в Донбассе. 

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