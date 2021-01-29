Песков: вопроса о вхождении Донбасса в состав России нет в повестке

Короткая ссылка
Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: вопроса о вхождении Донбасса в состав России нет в повестке
  • Reuters

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова главного редактора RT Маргариты Симоньян. Выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, она заявила, что жители юго-востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими».

«Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (присоединения Донбасса. — RT) на повестке дня не стоит», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва «занимает весьма ответственную позицию» в рамках усилий по содействию в разрешении внутриукраинского кризиса, а также по защите интересов русскоязычного населения региона и «продолжит защищать русских».

Ранее Песков отметил пассивность Киева в урегулировании в Донбассе. 

Он назвал произошедшее на Украине трагедией и добавил, что Москва продолжает контакты с визави. По его словам, «где-то работа жёсткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить