Песков: вопроса о вхождении Донбасса в состав России нет в повестке

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России на повестке не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова главного редактора RT Маргариты Симоньян. Выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, она заявила, что жители юго-востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими».

«Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (присоединения Донбасса. — RT) на повестке дня не стоит», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва «занимает весьма ответственную позицию» в рамках усилий по содействию в разрешении внутриукраинского кризиса, а также по защите интересов русскоязычного населения региона и «продолжит защищать русских».

Ранее Песков отметил пассивность Киева в урегулировании в Донбассе.

Он назвал произошедшее на Украине трагедией и добавил, что Москва продолжает контакты с визави. По его словам, «где-то работа жёсткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию».