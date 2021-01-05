В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву прокомментировал ситуацию на Украине.
В Кремле прокомментировали ситуацию на Украине
  • © РИА Новости

Песков отметил, что Украина ушла за «красные линии». По его словам, то, что произошло на Украине, — это трагедия.

«Причём это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стёрлось чуть-чуть. Мы не склонны это (остро. — RT) воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот — это совсем странно», — заявил Песков.

Он отметил, что Москва продолжает работу с визави России. По словам Пескова, «где-то работа жёсткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию».

Также Песков рассказал, что у Путина реакция вдумчивая, продуманная и аргументированная. 

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, — это не его», — сказал представитель Кремля. 

Ранее Песков отметил пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе.

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