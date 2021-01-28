Кабмин Украины обжалует отмену постановления о новом правописании

Правительство Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления о новом украинском правописании, сообщила замминистра юстиции страны Виктория Коломиец.

«В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем его оспаривать в апелляционной инстанции», — приводит её сообщение пресс-служба Минюста Украины в Twitter.

28 января суд в Киеве признал незаконным и отменил постановление о новом украинском правописании, предусматривающее в том числе изменение написания русских фамилий.

В мае 2019 года кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», которая, в частности, рекомендует писать российские фамилии с окончанием на «-ой» на украинском языке через окончание «-ий».