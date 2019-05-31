На Украине утвердили правила написания русских фамилий

Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий. Документ был опубликован Институтом языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины.

«Российские фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончание -ий», — передаёт ТСН.

Правила украинского языка в том числе предусматривают написание фамилии Донской как Донський, а фамилии Трубецкой — Трубецький.

Указывается, что написание фамилии Толстой остаётся таким же в качестве исключения.

Нормы рекомендуется использовать «во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи».

СМИ указывает, что правительство Украины утвердило документ 22 мая. Отмечается, что окончательный текст «Украинского правописания» опубликуют 3 июня.

Ранее Венецианская комиссия заявила, что проанализирует украинский закон о государственном языке.