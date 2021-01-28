Суд в Киеве отменил постановление о новом украинском правописании

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Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление о новом украинском правописании, предусматривающее в том числе изменение написания русских фамилий. Об этом сообщил один из истцов по делу — председатель общественной организации «Правовое государство» Ростислав Кравец.
Суд в Киеве отменил постановление о новом украинском правописании
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«Суд принял решение об удовлетворении иска... Мы просили признать постановление незаконным и отменить его — это всё удовлетворено», — сказал он в комментарии агентству УНИАН.

По словам истца, основанием для подачи жалобы в 2019 году стало нарушение процедур принятия постановления украинским кабмином.

Правительство Украины может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции в течение 30 дней, в противном случае решение вступит в силу.

В мае 2019 года кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.

В частности, российские фамилии с окончанием на «-ой» рекомендовано писать на украинском языке через окончание «-ий».

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