Суд в Киеве отменил постановление о новом украинском правописании
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«Суд принял решение об удовлетворении иска... Мы просили признать постановление незаконным и отменить его — это всё удовлетворено», — сказал он в комментарии агентству УНИАН.
По словам истца, основанием для подачи жалобы в 2019 году стало нарушение процедур принятия постановления украинским кабмином.
Правительство Украины может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции в течение 30 дней, в противном случае решение вступит в силу.
В мае 2019 года кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.
В частности, российские фамилии с окончанием на «-ой» рекомендовано писать на украинском языке через окончание «-ий».