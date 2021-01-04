В Грузии выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса

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Первый случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в Грузии. Об этом сообщает «Рустави 2», ссылаясь на заявление Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения.
В Грузии выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Как отмечается, было исследовано три подозрительных случая, в двух из которых новый штамм обнаружен не был.

В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового британского штамма, уточняет телеканал.

Пациентом является мужчина старше 50 лет, его состояние удовлетворительное, в настоящее время он находится на изоляции, а все его контакты установлены.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом COVID-19, который был обнаружен в Великобритании, был зафиксирован в США — в штате Колорадо.

Кроме того, заболевших новым штаммом выявили на Кипре, в Швейцарии и Испании.

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