В Грузии выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса
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- globallookpress.com
Как отмечается, было исследовано три подозрительных случая, в двух из которых новый штамм обнаружен не был.
В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового британского штамма, уточняет телеканал.
Пациентом является мужчина старше 50 лет, его состояние удовлетворительное, в настоящее время он находится на изоляции, а все его контакты установлены.
Ранее первый случай заболевания новым штаммом COVID-19, который был обнаружен в Великобритании, был зафиксирован в США — в штате Колорадо.
Кроме того, заболевших новым штаммом выявили на Кипре, в Швейцарии и Испании.