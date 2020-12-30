В США выявили «британский» штамм коронавируса

В американском штате Колорадо специалисты зафиксировали случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщил губернатор штата Джаред Полис.

«Сегодня (29 декабря. — RT) мы выявили в Колорадо первый случай заболевания разновидностью COVID-19 B.1.1.7 — той же, которая была обнаружена в Соединённом Королевстве», — говорится в заявлении Полиса.

Уточняется, что специалисты в Колорадо «выявили эту разновидность вируса первыми в стране».

По словам губернатора, заболевший — мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Он находится в изоляции.

Согласно указанным данным, в последнее время он не совершал дальних поездок.

Полис подчеркнул, что власти Колорадо уже оповестили о выявлении указанного случая сотрудников федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении нового штамма коронавируса у пяти человек, которые на этой неделе прилетели в страну из Великобритании.