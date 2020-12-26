В Японии был обнаружен британский штамм коронавируса

Правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении нового штамма коронавируса у пяти человек, которые на этой неделе прилетели в страну из Великобритании.

Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление министра здравоохранения Норихисы Тамуры.

По его словам, все заболевшие прибыли в Японию 21 декабря.

Отмечается, что трое из них прилетели в Осаку, а ещё двое — в Токио.

Ранее болгарский специалист-пульмонолог Александр Симидчиев заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который стал распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии, был выявлен в Болгарии ещё в апреле.