В Японии был обнаружен британский штамм коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление министра здравоохранения Норихисы Тамуры.
По его словам, все заболевшие прибыли в Японию 21 декабря.
Отмечается, что трое из них прилетели в Осаку, а ещё двое — в Токио.
Ранее болгарский специалист-пульмонолог Александр Симидчиев заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который стал распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии, был выявлен в Болгарии ещё в апреле.