Порошенко рассказал о сорванном плане по задержанию россиян в Минске

Короткая ссылка
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в эфире «Пятого канала» заявил, что операция по задержанию в Белоруссии 33 россиян была санкционирована им ещё в 2018 году, однако сорвалась.
Порошенко рассказал о сорванном плане по задержанию россиян в Минске
  • © Petro Poroshenko
  • globallookpress.com

«Я хочу подчеркнуть, что ещё в конце 2018 года тогдашний Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины Пётр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — заявил он.

По словам Порошенко, спецоперацию сорвали «конкретные лица».

Он также призвал созвать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозревались белорусской стороной в подготовке массовых беспорядков.

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

Президент России Владимир Путин заявил, что история с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить