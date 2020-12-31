Порошенко рассказал о сорванном плане по задержанию россиян в Минске

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в эфире «Пятого канала» заявил, что операция по задержанию в Белоруссии 33 россиян была санкционирована им ещё в 2018 году, однако сорвалась.

«Я хочу подчеркнуть, что ещё в конце 2018 года тогдашний Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины Пётр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — заявил он.

По словам Порошенко, спецоперацию сорвали «конкретные лица».

Он также призвал созвать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозревались белорусской стороной в подготовке массовых беспорядков.

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

Президент России Владимир Путин заявил, что история с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США.