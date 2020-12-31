Порошенко рассказал о сорванном плане по задержанию россиян в Минске
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«Я хочу подчеркнуть, что ещё в конце 2018 года тогдашний Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины Пётр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — заявил он.
По словам Порошенко, спецоперацию сорвали «конкретные лица».
Он также призвал созвать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.
В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян. Они подозревались белорусской стороной в подготовке массовых беспорядков.
14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
Президент России Владимир Путин заявил, что история с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США.