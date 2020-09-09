Генпрокурор прокомментировал задержание 33 россиян в Белоруссии

В ситуации с задержанием 33 россиян в Белоруссии участвовали несколько спецслужб иностранных государств, рассказал в интервью «Коммерсанту» генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путём спецслужбы других государств», — сказал он.

Краснов добавил, что по данному факту Следственным комитетом проводится процессуальная проверка. По её результатам будет принято решение.

«Но уже есть понимание, что спецслужб было несколько», — отметил генпрокурор.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что история с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США.

По его словам, людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации».

14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском. Ещё один задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.