Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий

Россельхознадзор отменяет временные ограничения на ввоз в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий. Об этом заявил замруководителя ведомства Антон Кармазин.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли», — приводит РИА Новости его слова.



Кармазин отметил, что Россельхознадзор принял решение по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещает поставку томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря.

Позднее в ведомстве уточнили, что с 16 декабря разрешается ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана.