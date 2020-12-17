Россельхознадзор обеспокоен гнилью во фруктах из Боснии и Герцеговины

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Россельхознадзор обеспокоен наличием гнили в поставляемых из Боснии и Герцеговины фруктах.
Россельхознадзор обеспокоен гнилью во фруктах из Боснии и Герцеговины
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«Россельхознадзор обеспокоен складывающейся фитосанитарной обстановкой на территории Боснии и Герцеговины в связи с выявлениями в поставляемой в Россию продукции карантинного для стран ЕАЭС объекта — бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey)», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, заболевание обнаружили при проведении карантинного фитосанитарного контроля экспортируемых в Россию партий груш.

«Фрукты ввозились в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений Боснии и Герцеговины», — уточнили там.

Россельхознадзор обсудит сложившуюся ситуацию с Управлением по карантину и защите растений Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины.

«В целях сохранения фитосанитарной безопасности территории России Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещает поставку томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря.

Позднее в ведомстве уточнили, что с 16 декабря разрешается ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана.

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