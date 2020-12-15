Россия разрешит ввоз томатов с одного из предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана, сообщили в ведомстве.

«По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе», — говорится в сообщении.

В настоящее время на стадии рассмотрения также находится вопрос о разрешении ввоза продукции ещё двум тепличным хозяйствам Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещает поставку томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря.