Россия разрешит ввоз томатов с одного из предприятий Азербайджана
- © РИА Новости / Илья Питалев
«По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе», — говорится в сообщении.
В настоящее время на стадии рассмотрения также находится вопрос о разрешении ввоза продукции ещё двум тепличным хозяйствам Азербайджана.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запрещает поставку томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря.