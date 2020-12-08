Россельхознадзор запрещает поставки томатов и яблок из Азербайджана

Короткая ссылка
Россельхознадзор запрещает поставку томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря.
Россельхознадзор запрещает поставки томатов и яблок из Азербайджана
  • Pixabay

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — приводит РИА Новости сообщение Россельхознадзора.

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз птиц из ряда стран ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить