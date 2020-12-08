Россельхознадзор запрещает поставки томатов и яблок из Азербайджана
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«В целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — приводит РИА Новости сообщение Россельхознадзора.
Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз птиц из ряда стран ЕС.