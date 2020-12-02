Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз птиц из ряда стран ЕС

Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран Евросоюза в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, «в частности, с 2 декабря запрет распространяется на экспорт указанных товаров из несколько районов Германии (Росток (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания), Зегеберг и Дитмаршен (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), кроме того, с 30 ноября аналогичные ограничения были введены в отношении всей территории Бельгии».

В ведомстве сообщили, что «подобные меры также с 27 ноября действуют в отношении Польши и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, с 26 ноября — шведского лена Сконе и хорватской жупании Копривницко-Крижевачка, с 19 ноября — Дании, с 17 и 10 ноября — немецких районов Передняя Померания — Рюген и Северная Фризия, с 3 ноября — Нидерландов».

«Из перечисленных стран и административных территорий временно запрещён ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, ограничен транзит по территории России живой птицы», — говорится в сообщении.

23 октября диагноз «грипп птиц» подтвердили в Муслюмовском и Дрожжановском районах Татарстана.