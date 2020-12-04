Лавров и глава МИД Молдавии обсудили ситуацию в Приднестровье

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Молдавии Аурелием Чокоем, в ходе которого также обсуждалась ситуация в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.
Лавров и глава МИД Молдавии обсудили ситуацию в Приднестровье
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес», — сообщили в МИД России.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии в качестве наблюдателя с Евразийским экономическим союзом, а также договорились поддерживать интенсивные контакты на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о стагнации в переговорах с Молдавией на всех уровнях.

30 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья, а миссию сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

Уходящий президент Молдавии Игорь Додон назвал её слова серьёзной ошибкой.

Лавров отметил, что прекращение контроля за складом боеприпасов в регионе чревато серьёзными последствиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить