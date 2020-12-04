Лавров и глава МИД Молдавии обсудили ситуацию в Приднестровье
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«Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес», — сообщили в МИД России.
Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии в качестве наблюдателя с Евразийским экономическим союзом, а также договорились поддерживать интенсивные контакты на различных уровнях.
Разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о стагнации в переговорах с Молдавией на всех уровнях.
30 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья, а миссию сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.
Уходящий президент Молдавии Игорь Додон назвал её слова серьёзной ошибкой.
Лавров отметил, что прекращение контроля за складом боеприпасов в регионе чревато серьёзными последствиями.