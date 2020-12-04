Лавров и глава МИД Молдавии обсудили ситуацию в Приднестровье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Молдавии Аурелием Чокоем, в ходе которого также обсуждалась ситуация в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

«Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес», — сообщили в МИД России.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии в качестве наблюдателя с Евразийским экономическим союзом, а также договорились поддерживать интенсивные контакты на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о стагнации в переговорах с Молдавией на всех уровнях.

30 ноября избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья, а миссию сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

Уходящий президент Молдавии Игорь Додон назвал её слова серьёзной ошибкой.

Лавров отметил, что прекращение контроля за складом боеприпасов в регионе чревато серьёзными последствиями.