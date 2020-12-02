В Приднестровье заявили о стагнации в переговорах с Молдавией
«Формат («пять плюс два». — RT) не собирается, рабочие группы простаивают, ранее взятые Кишинёвом обязательства не исполняются», — цитирует ТАСС пресс-службу Красносельского.
Он отметил, что диалог дополнительно осложняется электоральными процессами в Молдавии и пандемией коронавируса.
По его словам, работа в рамках актуальной переговорной повестки не должна прекращаться.
Ранее Вадим Красносельский, комментируя слова избранного президента Молдавии Майи Санду, заявил, что Кишинёв поднимает искусственную проблему «вывода войск» из региона.