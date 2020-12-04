Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерацией в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за последний год», — приводит ТАСС его слова на видеоконференции межправсовета Евразийского экономического союза.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко в Ереване передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от COVID-19 и согласна работать со всеми странами мира.