Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
  • globallookpress.com

«Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерацией в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за последний год», — приводит ТАСС его слова на видеоконференции межправсовета Евразийского экономического союза.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко в Ереване передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V»

10 ноября российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от COVID-19 и согласна работать со всеми странами мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить